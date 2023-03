Grecia, Mitsotakis: indagini incidente rapide e trasparenti (Di venerdì 10 marzo 2023) "Dobbiamo garantire che le indagini sulle cause della tragedia siano trasparenti e rapide ". Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, parlando dell'incidente ferroviario avvenuto il 28 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) "Dobbiamo garantire che lesulle cause della tragedia siano". Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos, parlando dell'ferroviario avvenuto il 28 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Grecia, Mitsotakis: indagini incidente rapide e trasparenti: 'Sistema di controllo rete ferroviaria era in sospeso… - sherpa810 : RT @Marcozanni86: Quanto sta succedendo in #Grecia è solo l'ennesimo capitolo di un disastro annunciato: perché sul banco degli imputati no… - Lega_gruppoID : RT @Marcozanni86: Quanto sta succedendo in #Grecia è solo l'ennesimo capitolo di un disastro annunciato: perché sul banco degli imputati no… - Foy84 : RT @Marcozanni86: Quanto sta succedendo in #Grecia è solo l'ennesimo capitolo di un disastro annunciato: perché sul banco degli imputati no… - FrancescoTagli : RT @Marcozanni86: Quanto sta succedendo in #Grecia è solo l'ennesimo capitolo di un disastro annunciato: perché sul banco degli imputati no… -