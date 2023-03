Grande Fratello Vip: quali sono i ‘look indecorosi’ per una prima serata di Canale 5? – Foto (Di venerdì 10 marzo 2023) Sarah Altobello (Endemol Shine italy) “Avete superato il limite anche nel nel vestirvi. A volte eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata di Canale 5“. La dura reprimenda di Alfonso Signorini rivolta ai concorrenti del Grande Fratello Vip 7, pronunciata lunedì scorso, non ha risparmiato nemmeno gli outfit dei “vipponi”. Ma come si sono conciati i vari Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini nelle scorse puntate? Vi proponiamo una carrellata di look tra i più appariscenti visti negli ultimi appuntamenti fino allo scorso 2 marzo (puntata che “ha fatto traboccare il vaso”). Giudicate voi se e quante volte si sia superato il limite del decoro o se si è trattato di semplici offese al buon gusto. I vestiti dei concorrenti del GF ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 marzo 2023) Sarah Altobello (Endemol Shine italy) “Avete superato il limite anche nel nel vestirvi. A volte eravate vestiti in modo indecoroso per unadi5“. La dura reprimenda di Alfonso Signorini rivolta ai concorrenti delVip 7, pronunciata lunedì scorso, non ha risparmiato nemmeno gli outfit dei “vipponi”. Ma come siconciati i vari Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini nelle scorse puntate? Vi proponiamo una carrellata di look tra i più appariscenti visti negli ultimi appuntamenti fino allo scorso 2 marzo (puntata che “ha fatto traboccare il vaso”). Giudicate voi se e quante volte si sia superato il limite del decoro o se si è trattato di semplici offese al buon gusto. I vestiti dei concorrenti del GF ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un prov… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - Corriere : GF Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria da 0, Miconi Highlander da 9 - SBonturi : RT @dicoleparolacce: Non posso nemmeno dire che sto così tanto male per un concorrente del grande fratello ma Edoardo mi ha aiutato in alcu… - Gina35415084 : RT @xneedniall: Nessuno nella storia del grande fratello ha mai passato tutto questo tempo insieme, in coppia. Insieme da settembre, h24, c… -