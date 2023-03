Grande Fratello Vip | quali sono i ‘look indecorosi’ per una prima serata di Canale 5? – Foto

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sarah Altobello (Endemol Shine italy) “Avete superato il limite anche nel nel vestirvi. A volte eravate vestiti in modo indecoroso per unadi5“. La dura reprimenda di Alfonso Signorini rivolta ai concorrenti delVip 7, pronunciata lunedì scorso, non ha risparmiato nemmeno gli outfit dei “vipponi”. Ma come siconciati i vari Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Luca Onestini nelle scorse puntate? Vi proponiamo una carrellata di look tra i più appariscenti visti negli ultimi appuntamenti fino allo scorso 2 marzo (puntata che “ha fatto traboccare il vaso”). Giudicate voi se e quante volte si sia superato il limite del decoro o se si è trattato di semplici offese al buon gusto. I vestiti dei concorrenti del GF ...

Il diktat di Pier Silvio Berlusconi ribalta Mediaset e agita Ilary Blasi . Nei corridoi di Cologno si parla di 'effettoVip ', passato in pochi giorni dal trash più spinto e scollacciato a una morigeratezza e un rigore inedito, sia nel look sia nelle parole dei concorrenti. Il richiamo dell'...Daniele Dal Moro sembra arrivato al limite. Ed infatti, dopo l'ultima diretta delVip , continua ad essere arrabbiato ed ombroso e, ancora una volta, ha chiuso con Oriana Marzoli . Proprio in queste ore, anche Giaele ha parlato del suo compagno di avventura, ...Se Edoardo Donnamaria è stato squalificato dalVip per aver pronunciato delle parolacce c'è chi nella casa in queste ore sta facendo di peggio. Daniele Dal Moro ha gridato degli insulti (usando termini scurrili) contro Oriana ...

Sono giorni piuttosto difficili per Antonella che inizia a sentire sempre di più la mancanza del suo Edoardo. In una Casa piuttosto vuota, nel corso della notte la VIP - assorta nei suoi pensieri - de ...Il concorrente squalificato fa irruzione nella Casa a modo suo, ma gli autori lo mettono in isolamento ROMA - Provarci sempre, arrendersi mai. Dev’essere questo il motto di Edoardo Donnamaria che dopo ...