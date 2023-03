Grande Fratello Vip, perché Daniele Dal Moro rischia la squalifica? Ecco cosa ha detto a Oriana Marzoli durante la pubblicità (Di venerdì 10 marzo 2023) perché Daniele Dal Moro rischia la squalifica?. Dopo il duro provvedimento che ha colpito ieri sera Edoardo Donnamaria, la storia potrebbe ripetersi. Ieri sera durante lo stacco pubblicitario, Dal Moro ha perso le staffe contro Oriana Marzoli. Il video è diventato virale in rete e i fan del programma hanno fatto un appello: “squalificate anche ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)Dalla?. Dopo il duro provvedimento che ha colpito ieri sera Edoardo Donnamaria, la storia potrebbe ripetersi. Ieri seralo stacco pubblicitario, Dalha perso le staffe contro. Il video è diventato virale in rete e i fan del programma hanno fatto un appello: “te anche ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un prov… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - Corriere : GF Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria da 0, Miconi Highlander da 9 - RenatoCuccu1 : RT @dicoleparolacce: Per tutte le cose che avete affrontato e sopportato quello che è successo ieri è imperdonabile. Il gioco ogni volta ha… - 380Locavida : RT @dicoleparolacce: Per tutte le cose che avete affrontato e sopportato quello che è successo ieri è imperdonabile. Il gioco ogni volta ha… -