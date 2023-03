Grande Fratello vip nomination di ieri sera. Chi sono i nominati al televoto? (Di venerdì 10 marzo 2023) Grande Fratello vip nomination di ieri sera. La quarantesima puntata del Gf vip ha visto l’eliminazione di Edoardo Donnamaria per squalifica e quella di Davide Donadei per il verdetto del televoto. Dopodiché ci sono state le nuove nomination in vista della prossima puntata, lunedì 13 marzo. Grande Fratello vip nomination di ieri sera ieri sera ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)vipdi. La quarantesima puntata del Gf vip ha visto l’eliminazione di Edoardo Donnamaria per squalifica e quella di Davide Donadei per il verdetto del. Dopodiché cistate le nuovein vista della prossima puntata, lunedì 13 marzo.vipdi... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un prov… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - sigimer_ed : RT @miportialmare: Comunque se fosse esistito il karma a quest'ora lui non solo stava ancora dentro ma lo avrebbe pure vinto sto grande fra… - NardelloGiorgia : RT @Giorgyssss: Sei stato: -L'avvocato -Il forumista -Edotello -Rosikedo -Il filtro Donnamaria -Edo -Christian Grey -Edoardo mio Ma sopra… -