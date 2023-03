Grande Fratello Vip: le news dell’ultim’ora sulla puntata del 9 marzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Le news dell’ultim’ora sul Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di ieri sera, giovedì 9 marzo. Chi è stato eliminato dal gioco a meno di un mese dalla finale? E chi è finito in nomination? Di seguito i fatti più importanti dell’ultimo appuntamento di ieri e i video. Grande Fratello Vip: news ultim’ora sulla quarantesima puntata Ecco le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip 7 sulla quarantesima puntata di ieri sera. Edoardo Donnamaria squalificato L’ultima puntata del GF Vip 7 si apre con la squalifica di Edoardo Donnamaria, il primo a cadere nella “trappola” ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) LesulVip fanno riferimento alladi ieri sera, giovedì 9. Chi è stato eliminato dal gioco a meno di un mese dalla finale? E chi è finito in nomination? Di seguito i fatti più importanti dell’ultimo appuntamento di ieri e i video.Vip:ultim’oraquarantesimaEcco ledelVip 7quarantesimadi ieri sera. Edoardo Donnamaria squalificato L’ultimadel GF Vip 7 si apre con la squalifica di Edoardo Donnamaria, il primo a cadere nella “trappola” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un prov… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - Letizia_446 : #gfvip Questo era il grande fratello,questo era il grande fratello che regalava belle emozioni!#zorzando - ElisaMi74305218 : RT @AuroraMorgavi: Ivana per riprendersi il suo ex doveva entrare al grande fratello? Evidentemente vuole 10 euro mi è scaduta anche lei !… -