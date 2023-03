Grande Fratello Vip | Guendalina Tavassi furia contro gli autori | Follia quello che state facendo a questi ragazzi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - GrandeFratello : Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un prov… - Corriere : GF Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria da 0, Miconi Highlander da 9 - mariaga15962342 : RT @vx_esn: Hai lasciato il segno in quella casa e lo abbiamo visto negli occhi di tutti i concorrenti ma se persino i genitori dei concorr… - Frasun4 : RT @Giorgyssss: Queste cose siete stati. Qiesto siete e sarete. La pagina più bella di questo Grande Fratello.?? #donnalisi #gfvip #fiorde #… -

Le lacrime di Antonella Fiordelisi durante la scorsa puntata delVip non sono passate inosservate. La concorrente ha dovuto salutare il suo fidanzato Edoardo Donnamaria , il quale - dopo seri provvedimenti presi dagli autori del reality show - ha ...La rivoluzione castigata di Mediaset ha ormai preso piede. Prima vittima: ilVip 7 . Volgarità, parolacce, liti e, soprattutto, tatuaggi in bella mostra e abiti troppo scollati per una prima serata di Canale 5 non vanno più bene. Il CEO Pier Silvio Berlusconi ...Il filo dei 'Donnalisi' si è spezzato. Edoardo Donnamaria è stato squalificato in tronco, ora Antonella Fiordelisi è rimasta da sola nella casa delVip 7. I provvedimenti durissimi annunciati da Alfonso Signorini sono stati messi in atto. Oltre a Donnamaria, anche Edoardo Tavassi è stato ammonito ed è sotto osservazione. Stop alle ...

Il riassunto della puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri, giovedì 9 marzo 2023: ecco cosa è successo dall'espulsione di Donnamaria alle nomination.Tina Cipollari ha commentato il Grande Fratello Vip sottolineando una somiglianza tra Nikita e Gemma: la reazione in diretta della vippona.