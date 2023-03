Grande Fratello Vip | Edoardo Donnamaria è venuto a sapere della verità dell' ex di Antonella Fiordalisi | la reazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Alfonso convoca Tavassi in Confessionale: nei giorni scorsi alcuni suoi comportamenti hanno reso necessario un prov… - GrandeFratello : Alfonso legge il provvedimento preso da Grande Fratello nei confronti di Tavassi: si tratta di una vera e propria a… - Corriere : GF Vip, le pagelle: la squalifica di Donnamaria da 0, Miconi Highlander da 9 - robertomanzi11 : RT @dicoleparolacce: Per tutte le cose che avete affrontato e sopportato quello che è successo ieri è imperdonabile. Il gioco ogni volta ha… - Claudia60527902 : Il risentimento di Oriana Marzoli e i preziosi consigli di Milena Miconi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: via @GrandeFratello -

La Giulia in questione non è però l'influencer e opinionista delVip , ma una tiktoker omonima. Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato Le parole su Instagram sollevano (nuovi) ...Volano stracci tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge . Le due non hanno mai avuto una particolare simpatia reciproca dopo la fine del loroVip , molte sono state le frecciatine in passato, ma in queste ore le accuse e le parole sono state pesanti. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare il batti becco nato a ...Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio dopo essere stato squalificato dalVip , intervenendo tra le frequenze di RTL 102.5. Nel frattempo, ieri sera, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge hanno commentato il 'fattaccio' in diretta. Donnamaria squalificato dal GF ...

In seguito alla squalifica dal Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria è stato ospite di RTL 102.5 e ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la fine dell'esperienza da vippone: ecco cosa ha dettoGf Vip 7, Edoardo Donnamaria a sorpresa si collega con RTL 102.5: le prime dichiarazioni ufficiali dopo la squalifica L'ex Vippone ha rivelato qual è stata la prima… Leggi ...