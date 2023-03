Grande Fratello Vip 7, riassunto della serata di ieri: Donnamaria squalificato, Davide eliminato (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, proviamo a fare un riassunto della serata di ieri 9 marzo. Edoardo Donnamaria è stato squalificato per una parolaccia e aver strappato un piatto dalle manoi di Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi è stato ammonito per aver lanciato a terra una stecca di biliardo. Davide Donadei eliminato dal televoto. ieri Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato che l’arrabbiatura per la deriva trash del programma era reale. La puntata si è aperta con l’ammonizione di Edoardo Tavassi. “Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’ultima puntata delVip 7, proviamo a fare undi9 marzo. Edoardoè statoper una parolaccia e aver strappato un piatto dalle manoi di Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi è stato ammonito per aver lanciato a terra una stecca di biliardo.Donadeidal televoto.Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato che l’arrabbiatura per la deriva trash del programma era reale. La puntata si è aperta con l’ammonizione di Edoardo Tavassi. “Ad un certo punto tu hai avuto una reazione incontrollata di stizza, hai preso la stecca del biliardo e l’hai buttata per terra, hai fatto seguire questo gesto da una espressione molto ...

