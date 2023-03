Grande Fratello Vip 7: le prime parole di Edoardo Donnamaria su Antonella: "Mi manca come non mai" (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria ha parlato con Rtl 102.5 per la prima volta dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7, oggi Edoardo Donnamaria ha parlato per la prima volta da ex concorrente. In un'intervista radiofonica, ha rivelato come ha passato le prime ore dopo aver abbandonato il reality e del futuro con Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria ha parlato dopo la squalifica con i suoi colleghi di Rtl 102.5. "Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte". Sono state le sue prime parole. Edoardo è uscito dal programma per aver detto una parolaccia e strappato il piatto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023)ha parlato con Rtl 102.5 per la prima volta dopo la squalifica dalVip 7 Dopo la squalifica dalVip 7, oggiha parlato per la prima volta da ex concorrente. In un'intervista radiofonica, ha rivelatoha passato leore dopo aver abbandonato il reality e del futuro conFiordelisiha parlato dopo la squalifica con i suoi colleghi di Rtl 102.5. "Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte". Sono state le sueè uscito dal programma per aver detto una parolaccia e strappato il piatto ...

