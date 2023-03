Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria squalificato, Tavassi ammonito, le ragazze rivestite (Di venerdì 10 marzo 2023) Puntata surreale al Grande Fratello Vip 7, a meno di un mese dalla fine il programma scopre di essere troppo trash Il Grande Fratello Vip 7 ha squalificato Edoardo Donnamaria, ha ammonito Luca Tavassi e bocciato i look scollacciati e i tatuaggi. A meno di un mese dalla fine il programma, approfittando della presenza di Giaele De Donà, si trasforma in Ti spedisco in convento. Una svolta senza senso che ha provocato la protesta del pubblico sui social. Il vento sulla televisione italiana sta cambiando? Sembra di si, guardando la surreale puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip 7. Un programma dove regna il trash dalla prima edizione, dove tutto è permesso, "tranne la bestemmia", dove Alfonso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Puntata surreale alVip 7, a meno di un mese dalla fine il programma scopre di essere troppo trash IlVip 7 ha, haLucae bocciato i look scollacciati e i tatuaggi. A meno di un mese dalla fine il programma, approfittando della presenza di Giaele De Donà, si trasforma in Ti spedisco in convento. Una svolta senza senso che ha provocato la protesta del pubblico sui social. Il vento sulla televisione italiana sta cambiando? Sembra di si, guardando la surreale puntata del 9 marzo delVip 7. Un programma dove regna il trash dalla prima edizione, dove tutto è permesso, "tranne la bestemmia", dove Alfonso ...

