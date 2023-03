Gran Bretagna, serve un visto a pagamento per entrare. Anche dall’Italia (Di venerdì 10 marzo 2023) L’effetto Brexit si fa sentire in Gran Bretagna non solo per le difficoltà economiche che il Paese sta attraversando, ma Anche per le questioni burocratiche a esso connesse. Come la necessità di un visto d’entrata, Anche per periodi brevi, che sarà operativo nel 2024 e che sarà a pagamento. Il sistema ETA E’ quanto si legge sul sito del governo britannico. Si tratterà della registrazione al sistema ETA ossia l’Electronic Travel Authorization a pagamento. Ancora non è stato deciso quanto costerà e per quanto riguarda i tempi nel corso del 2024 dovrebbe essere pienamente operativo. L’obbligo del visto Servirà a tutti gli stranieri, europei compresi, adulti e bambini, per entrare nel territorio britannico sia per turismo che per lavoro, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 marzo 2023) L’effetto Brexit si fa sentire innon solo per le difficoltà economiche che il Paese sta attraversando, maper le questioni burocratiche a esso connesse. Come la necessità di und’entrata,per periodi brevi, che sarà operativo nel 2024 e che sarà a. Il sistema ETA E’ quanto si legge sul sito del governo britannico. Si tratterà della registrazione al sistema ETA ossia l’Electronic Travel Authorization a. Ancora non è stato deciso quanto costerà e per quanto riguarda i tempi nel corso del 2024 dovrebbe essere pienamente operativo. L’obbligo delServirà a tutti gli stranieri, europei compresi, adulti e bambini, pernel territorio britannico sia per turismo che per lavoro, ...

