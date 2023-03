Grace Van Dien | “Un produttore pretese sesso a tre sul set di un film”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 marzo 2023)Vanpotrebbe prendersi una lunga pausa dalla recitazione dopo il grande successo ottenuto nel ruolo di Chrissy in Stranger Things. La giovane attrice ha svelato di essere stata vittima di molestie da parte di unche arrivò a far pressioni per un rapporto sessuale a tre con lei e un’altra donna. L’artista ha parlato in live streaming su Twitch spiegando: “Ho rifiutato, nelle ultime due settimane e mezzo, quattro. Ho visto che alcune persone sono arrabbiate con me per aver rifiutato progetti di recitazione e aver deciso di trasmettere di più qui su Twitch. Il nocciolo della questione è che negli ultimi progetti a cui ho lavorato non ho avuto belle esperienze con alcune persone. Con lo streaming, rispetto alla recitazione, posso sceglier con chi uscire, con chi parlare”. Dopo questa breve ...