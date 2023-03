**Governo: festa Salvini in hotel vicino Milano, per 50 anni familiari, amici e ministri Lega'** (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Oltre agli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, al party a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, c'erano anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Il leader del Carroccio, apprende l'Adnkronos, ha festeggiato in un hotel a pochi chilometri da Milano con i familiari e gli amici più stretti. Gli invitati, raccontano, erano un centinaio. Il premier Meloni era accompagnato dal compagno Andrea Giambruno mentre al fianco del Cav c'era la 'quasi moglie', la deputata azzurra Marta Fascina. Appena Salvini ha fatto ingresso nella sala da pranzo dell'albergo è scattata la sorpresa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Oltre agli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, al party a sorpresa per i 50di Matteo, c'erano anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e ileghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Il leader del Carroccio, apprende l'Adnkronos, ha festeggiato in una pochi chilometri dacon ie glipiù stretti. Gli invitati, raccontano, erano un centinaio. Il premier Meloni era accompagnato dal compagno Andrea Giambruno mentre al fianco del Cav c'era la 'quasi moglie', la deputata azzurra Marta Fascina. Appenaha fatto ingresso nella sala da pranzo dell'albergo è scattata la sorpresa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imfrafallens : Non so voi,ma io non mi sento connazionale di tutti,dico tutti i rappresentanti del governo,dal primo all'ultimo.Pe… - BindaBeschi : RT @cip1964: @ritadallachiesa Cara Rita, purtroppo per le 20.000 esodate da #opzionedonna non è stato un giorno di festa. Non possiamo acce… - IlariaTaddei1 : RT @cip1964: @ritadallachiesa Cara Rita, purtroppo per le 20.000 esodate da #opzionedonna non è stato un giorno di festa. Non possiamo acce… - EloBi64 : RT @cip1964: @ritadallachiesa Cara Rita, purtroppo per le 20.000 esodate da #opzionedonna non è stato un giorno di festa. Non possiamo acce… - iolet_s : RT @cip1964: @ritadallachiesa Cara Rita, purtroppo per le 20.000 esodate da #opzionedonna non è stato un giorno di festa. Non possiamo acce… -