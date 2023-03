Gosens alla legge Christie! In Spezia-Inter l’obiettivo è duplice (Di venerdì 10 marzo 2023) Robin Gosens giocherà questa sera la terza partita di fila con la maglia dell’Inter. Le aspettative sono alte. Al Picco, per la definitiva evoluzione LA legge CHRISTIE ? Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Ergo: per Robin Gosens è arrivata la prova del nove. Per la terza partita consecutiva, il laterale tedesco scenderà in campo dal primo minuto con la maglia dell’Inter. E dopo le prove convincenti contro Bologna e Lecce, adesso servirà il tris contro lo Spezia al Picco. È la legge Agata Christie. I nerazzurri anticiperanno la propria partita di campionato al venerdì per far fronte alla delicata trasferta di martedì sera in Portogallo, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Robingiocherà questa sera la terza partita di fila con la maglia dell’. Le aspettative sono alte. Al Picco, per la definitiva evoluzione LACHRISTIE ? Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Ergo: per Robinè arrivata la prova del nove. Per la terza partita consecutiva, il laterale tedesco scenderà in campo dal primo minuto con la maglia dell’. E dopo le prove convincenti contro Bologna e Lecce, adesso servirà il tris contro loal Picco. È laAgata Christie. I nerazzurri anticiperanno la propria partita di campionato al venerdì per far frontedelicata trasferta di martedì sera in Portogallo, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. ...

