Google Pixel 7 manifesta uno strano bug con la fotocamera periscopio (Di venerdì 10 marzo 2023) Ci sono segnalazioni secondo cui Google Pixel 7 non salva le foto catturate con la fotocamera periscopio. Ecco un possibile rimedio. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 10 marzo 2023) Ci sono segnalazioni secondo cui7 non salva le foto catturate con la. Ecco un possibile rimedio. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Google Pixel 7 manifesta uno strano bug con la fotocamera periscopio - CF22092013 : RT @CeotechI: Google Pixel 7a ha fatto trapelare le specifiche tecniche #5W #90Hz #Android13 #DisplayOLED #GadgetTech #Google #GooglePixel… - CF22092013 : RT @CeotechI: Pixel 7 e 7 Pro, bug non consente di salvare alcune foto #Bug #Foto #Fotocamera #Google #GoogleCamera #GooglePixel #Notizia #… - CeotechI : Pixel 7 e 7 Pro, bug non consente di salvare alcune foto #Bug #Foto #Fotocamera #Google #GoogleCamera #GooglePixel… - cesco_78 : La funzione Now Playing dei Pixel è una figata pazzesca. -