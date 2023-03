Gomme tagliate al supermercato: attenzione alla truffa (Di venerdì 10 marzo 2023) I ladri si appostano nei parcheggi e poi entrano in azione, squarciando una o più Gomme. Mentre la vittima è distratta, loro rubano borse, portafogli e cellulari Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) I ladri si appostano nei parcheggi e poi entrano in azione, squarciando una o più. Mentre la vittima è distratta, loro rubano borse, portafogli e cellulari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanodematte6 : @belladinotte23 Gomme tagliate. Tutte. - gliallocchi : @bravimabasta @Storace @SardoneSilvia I tre giovani evitano l’investimento correndo sullo spartitraffico e fuggono… - savonanews : Savona, tagliate le gomme di 15 auto in via Giuria, via Luigi Corsi e Corso Viglienzoni - ArabaFenix2023 : ??ATTENZIONE.E' SUCCESSO A MIO FRATELLO QUALCHE ANNO FA in altra regione??????????Sono CRIMINALI organizzati. - marioassirelli : Gomme tagliate alle auto della polizia locale -