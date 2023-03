Goldie Hawn sul suo Chicago con Madonna | Litigai con Harvey Weinstein | ma alla fine mi pagò lo stesso

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 marzo 2023) L'attrice ha ricordato quando doveva interpretare la parte della protagonista insieme anell'adattamento dimai realizzato. Ben 15 anni prima chevincesse come Miglior film nella Notte degli Oscar 2003,era stata scelta per interpretare la protagonista e sarebbe stata affiancata da, prima chedecidesse di prendere un'altra direzione. Laavrebbe dovuto produrre il film e interpretare l'assassina Velma Kelly, mentreavrebbe dovuto interpretare Roxie Hart, la killer emergente che minaccia di rubare la scena a Velma. Madecise di andare in un'altra direzione, nonostante gli accordi in essere. "ha ...