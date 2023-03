Gli ultras di Eintracht e Atalanta sono gemellati, anche per questo non potranno venire a Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Eintracht Francoforte e Atalanta, in pochi giorni al Maradona senza tifosi a supporto. Viminale e Prefettura hanno vietato la trasferta agli ultras tedeschi come a quelli atalantini. Che per coincidenza sono gemellati tra di loro. Durante la pandemia – ricorda la Gazzetta dello Sport – “i tedeschi hanno sostenuto i bergamaschi con raccolte di fondi consistenti. Quando l’Atalanta ha sfidato il Dortmund in Europa League, i tifosi nerazzurri hanno condiviso il settore con quelli dell’Eintracht, e lo stesso è successo quando i tedeschi hanno sfidato Lazio e Inter”. Il divieto di trasferta in Germania è diventato quasi un caso diplomatico. Persino la curva del Bayern Monaco ha esposto uno striscione contro Piantedosi, che peraltro sulla Faz aveva in cassato un editoriale ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023)Francoforte e, in pochi giorni al Maradona senza tifosi a supporto. Viminale e Prefettura hanno vietato la trasferta aglitedeschi come a quelli atalantini. Che per coincidenzatra di loro. Durante la pandemia – ricorda la Gazzetta dello Sport – “i tedeschi hanno sostenuto i bergamaschi con raccolte di fondi consistenti. Quando l’ha sfidato il Dortmund in Europa League, i tifosi nerazzurri hanno condiviso il settore con quelli dell’, e lo stesso è successo quando i tedeschi hanno sfidato Lazio e Inter”. Il divieto di trasferta in Germania è diventato quasi un caso diplomatico. Persino la curva del Bayern Monaco ha esposto uno striscione contro Piantedosi, che peraltro sulla Faz aveva in cassato un editoriale ...

