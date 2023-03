Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo confermata anche dal voto delle regionali. Da segnalare dopo il voto nelle primarie il rialzo del Partito Democratico cpm Elòy Schlein che trascina il Pd al secondo posto proprio a scapito del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti della sinistra L'ultimo sondaggio è di: Supermedia youtrend del 9 marzo FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio) Pd - 18,8% (+1,9%) M5S - 15,9 (-1,4%) Lega - 9,2% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (+0,2%) FI - 7% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 6 marzo FdI - 30,7% (= rispetto al 27 febbraio) Pd - 19% (+2,6%) M5S - 15,7% (-1,6%) Lega - 8,8% (+0,1%) Azione/IV - 8% (+0,8%) FI - 6,6% (+0,2%) Index ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento della coalizione di centrodestra al governo confermata anche daldelle regionali. Da segnalare dopo ilnelle primarie il rialzo del Partito Democratico cpm Elòy Schlein che trascina il Pd al secondo posto proprio a scapito del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti della sinistra L'ultimoo è di: Supermedia youtrend del 9 marzo FdI - 29,3% (-0,6% rispetto al 25 febbraio) Pd - 18,8% (+1,9%) M5S - 15,9 (-1,4%) Lega - 9,2% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (+0,2%) FI - 7% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 6 marzo FdI - 30,7% (= rispetto al 27 febbraio) Pd - 19% (+2,6%) M5S - 15,7% (-1,6%) Lega - 8,8% (+0,1%) Azione/IV - 8% (+0,8%) FI - 6,6% (+0,2%) Index ...

