Gli spagnoli a Napoli, grande mostra a Capodimonte: dopo 4 secoli torna la Madonna del pesce di Raffaello (Di venerdì 10 marzo 2023) Lunedì 13 marzo 2023 si inaugura al Museo e Real Bosco di Capodimonte la mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, Sala Causa) a cura di Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università “L’Orientale” di Napoli e Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado, dove una prima versione della mostra è stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al comienzos del Cinquecento.Grazie a questa importante collaborazione, tornerà a Napoli per la prima volta ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Lunedì 13 marzo 2023 si inaugura al Museo e Real Bosco dilaGli. Il Rinascimento meridionale (13 marzo – 25 giugno 2023, Sala Causa) a cura di Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università “L’Orientale” die Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado, dove una prima versione dellaè stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al comienzos del Cinquecento.Grazie a questa importante collaborazione, tornerà aper la prima volta ...

