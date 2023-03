Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IndieForBunnies : Una panoramica sulle uscite odierne? Mettetevi comodi che ve la diamo noi... -

Mods, nonostante siano famosi nel Regno Unito e ormai abbiano un ottimo seguito anche all'estero, non hanno smesso di rappresentare le persone "senza voce", come le definivano nel ......Tory Kong potrebbe sembrare una evoluzione rispetto all'identità sonora degliMods, vista ... Com'è stato però collaborare conOrbital, a proposito di progressione verso un certo tipo di ...L'album è prodotto da Kid Harpoon e Tyler Johnson, traospiti Brandi Carlile e Sia. Sunrise ... UK GrimMods 10 marzo Presentato come il disco più ballabile del duo, è un nuovo spaccato di ...

Gli Sleaford Mods non hanno tempo per il patriottismo - Giovanni Ansaldo Internazionale

Punk’s not dead. Mentre Jason Williamson, voce e autore dei testi del duo britannico Sleaford Mods, è impegnato a pubblicare balletti sulle note dei singoli legati al loro nuovo lavoro “UK GRIM” e a c ...Jason Williamson ci ha parlato della sua ritrovata sobrietà e di 'UK Grim', il disco che racconta le frustrazioni e la rabbia dell'Inghilterra di oggi. «Siamo punk, facciamo quel che ci pare» ...