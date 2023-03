Gli scafisti di bugie (Di venerdì 10 marzo 2023) A sentire giornali e tg unificati sembra che la Meloni sia diventata l’Arcangelo Gabriele che con la spada di fuoco sterminerà gli scafisti.Aldo Parrellivia email Gentile lettore, ai giornaloni basta poco per trasformare un misfatto in un’opera di bene, e quel poco è spesso un trucco lessicale. Era successo per il Reddito di cittadinanza, demolito definendo occupabili i disoccupati, e succede di nuovo usando la parola “scafisti” come sinonimo (falso) di mercanti di esseri umani. Così, dopo il consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, era un profluvio di titoli tipo “Caccia agli scafisti”, “Ergastolo agli scafisti”, “Trent’anni agli scafisti”. All’orgia si sottraevano, al solito, un paio di giornali tra cui La Notizia. Il trucco, dicevo, sta nella parola “scafisti”. Come scriveva ieri il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) A sentire giornali e tg unificati sembra che la Meloni sia diventata l’Arcangelo Gabriele che con la spada di fuoco sterminerà gli.Aldo Parrellivia email Gentile lettore, ai giornaloni basta poco per trasformare un misfatto in un’opera di bene, e quel poco è spesso un trucco lessicale. Era successo per il Reddito di cittadinanza, demolito definendo occupabili i disoccupati, e succede di nuovo usando la parola “” come sinonimo (falso) di mercanti di esseri umani. Così, dopo il consiglio dei ministri tenutosi a Cutro, era un profluvio di titoli tipo “Caccia agli”, “Ergastolo agli”, “Trent’anni agli”. All’orgia si sottraevano, al solito, un paio di giornali tra cui La Notizia. Il trucco, dicevo, sta nella parola “”. Come scriveva ieri il ...

