Gli imprenditori della conoscenza (Di venerdì 10 marzo 2023) Le dinamiche del XXI secolo aprono a nuove posizioni per nuovi leader aziendali: . Costoro sono creatori e produttori di conoscenza; creano valore nei mercati della conoscenza senza confini attraverso l’infinita risorsa di conoscenza che mettono in atto con lo scopo di fare progressi nella società, nell’economia e nell’ambiente. I fondatori di aziende basate intensamente sulla conoscenza sono inseriti in mercati senza confini. La strategia transfrontaliera perseguita da li rende agenti di integrazione culturale. Il fatto che una delle risorse più scarse in un’economia basata sulla conoscenza sia la capacità dell’organizzazione di creare nuova conoscenza rende questi imprenditori abili nell’attingere al bacino della classe creativa che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Le dinamiche del XXI secolo aprono a nuove posizioni per nuovi leader aziendali: . Costoro sono creatori e produttori di; creano valore nei mercatisenza confini attraverso l’infinita risorsa diche mettono in atto con lo scopo di fare progressi nella società, nell’economia e nell’ambiente. I fondatori di aziende basate intensamente sullasono inseriti in mercati senza confini. La strategia transfrontaliera perseguita da li rende agenti di integrazione culturale. Il fatto che una delle risorse più scarse in un’economia basata sullasia la capacità dell’organizzazione di creare nuovarende questiabili nell’attingere al bacinoclasse creativa che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Qui a Stoccolma con gli altri ministri europei ho portato forte la voce di lavoratori e imprenditori italiani per r… - satellitebebe : io voglio sapere cosa porta gli studenti milanesi 1) a conoscere famiglie di imprenditori del 1800 a menadito e dov… - moenia_mundi : RT @candidoporzus: Bravo. E mancano i lavori di qualità perché mancano gli imprenditori di qualità che, non essendo i più fessi, non si cap… - CarmineDiNardo3 : @LegaSalvini Cari signori della Lega,voi volete la botte piena e la moglie ubriaca! L'Agricoltura ha bisogno di br… - ernluccar : RT @molumbe: mentre in Germania gli imprenditori percepivano il 70/80% del fatturato dell’anno precedente restando a casa. Potrei continua… -