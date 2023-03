Gli aneddoti degli ultimi democristiani Pier | Dario e la politica di oggi

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Ha ben detto”. “ha ragione”. È un continuo passaggio di scena, senza che nessuno però oscuri l’altro. Una consuetudine che si misura dalle date impresse sugliche raccontano. Era la fine del ’74.Ferdinando Casini eFranceschini condividono la provenienza. La Democrazia Cristiana. E in qualche modo lì si sono ritrovati. Vederli assieme non è strano, forse. Ma osservarli in Emilia, a Ferrara, “doveclandestinamente mi indicava chi contattare per prendere voti per contrastare l’eminente rivale, Nino Cristofori”, è un salto alle origini di tutto. L’occasione è la presentazione di ‘C’era una volta la’. Pochi conoscono la vena ironica dell’ex ministro. Ma quando è il tempo...