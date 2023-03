Giunta Fontana, ecco la squadra: Alparone vice, Bertolaso bis. E sulla Cultura, la diatriba Sgarbi-Ronzulli (Di venerdì 10 marzo 2023) Giunta Fontana, stando alle notizie riportate dal Corriere della sera, la quadra si trova a notte inoltrata, culminata nell’en plein di Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio. In 7 assessorati a Fdi, 5 alla Lega 5, 2 a FI. Bertolaso confermato alla Sanità e il rebus Cultura, che registra la prima sorpresa della giornata con la nomina dell’avvocatessa Francesca Caruso e il piccolo giallo della diatriba Sgarbi-Ronzulli. Ma andiamo con ordine… Giunta Fontana, il tavolo si chiude con 7 assessorati a Fdi, 5 alla Lega 5, 2 a FI Le ultime ore di trattative per la nuova Giunta Fontana sono state ore febbrili. Si va avanti fino a tarda notte, e quando sono sono ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023), stando alle notizie riportate dal Corriere della sera, la quadra si trova a notte inoltrata, culminata nell’en plein dipresidente e assessore al Bilancio. In 7 assessorati a Fdi, 5 alla Lega 5, 2 a FI.confermato alla Sanità e il rebus, che registra la prima sorpresa della giornata con la nomina dell’avvocatessa Francesca Caruso e il piccolo giallo della. Ma andiamo con ordine…, il tavolo si chiude con 7 assessorati a Fdi, 5 alla Lega 5, 2 a FI Le ultime ore di trattative per la nuovasono state ore febbrili. Si va avanti fino a tarda notte, e quando sono sono ...

