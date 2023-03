Giugliano | medico di base preso a pugni | “Mi è saltato addosso”

(Di venerdì 10 marzo 2023) E’ ancora sotto choc Giovanni Galluccio, ildiaggredito questa mattina nel suo studio a Casacelle, quartiere periferico di. Il dottore è ancora all’ospedale San Giuliano per sottoporsi a una serie di accertamenti. Al momento, per lui, la diagnosi è di ematomi facciali e crisi ipertensiva. A salvarlo da conseguenze peggiori due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Unanime la solidarietà al medico preso a pugni a Giugliano, Il dottor Verde di FIMMG scrive di Nuovo al direttore G… - cronachecampane : Solidarietà dello SMI di Napoli al medico aggredito a Giugliano - puntomagazine : Sull’aggressione al Medico di Medicina generale di Giugliano è intervenuto anche lo SMI (Sindacato Medici Italiani)… - cronachecampane : Medico di medicina di base aggredito a Giugliano - occhio_notizie : A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate -

Verso le 12 nella periferia diin Campania i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in uno studioper la segnalazione di un'aggressione. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un ...Un notodi medicina generale diè stato aggredito dinanzi al suo studio dal parente di un paziente. È quanto denuncia sulla pagina social l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate'. Tutto ha ......di IamHero - ha spiegato il direttore commerciale Emanuele Pisapia - come dispositivodi ... La pubblicazione, a cura di Annamaria Schena, Raffaele Garotti, Dario D'Alise, Salvatore, ...

Medico di Giugliano aggredito con colpi al viso e alla testa: 'No al certificato di guarigione' Virgilio

Fra gli ultimi, quello di un medico di famiglia di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, preso a calci e pugni in faccia da un paziente per un certificato medico, come segnala l’associazione ...In una nota Ernesto Esposito Segretario provinciale smi Napoli esprime a nome di tutto lo Smi la solidarietà al collega medico di medicina generale ...