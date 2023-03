Giugliano-Avellino, al via la prevendita: ecco le modalità (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’U.S. Avellino 1912 comunica che la gara Giugliano – Avellino, valida per la trentaduesima giornata del campionato di serie C, girone c, prevista per mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18:00, si disputerà a porte aperte. I settori dello stadio Partenio – Lombardi destinati ai tifosi biancoverdi saranno i seguenti: Curva Sud Settore destinato ai tifosi dell’Avellino; Tribuna Montevergine sarà promiscua, con la possibilità da parte di entrambe le tifoserie di poter acquistare i tagliandi del suddetto settore. La prevendita partirà questo pomeriggio, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 17.00. Come Acquistare i Biglietti I ticket saranno messi a disposizione attraverso il circuito Etes Ticketing o presso i seguenti punti vendita: Music Point, Via Cristoforo Colombo 15 – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’U.S.1912 comunica che la gara, valida per la trentaduesima giornata del campionato di serie C, girone c, prevista per mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18:00, si disputerà a porte aperte. I settori dello stadio Partenio – Lombardi destinati ai tifosi biancoverdi saranno i seguenti: Curva Sud Settore destinato ai tifosi dell’; Tribuna Montevergine sarà promiscua, con la possibilità da parte di entrambe le tifoserie di poter acquistare i tagliandi del suddetto settore. Lapartirà questo pomeriggio, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 17.00. Come Acquistare i Biglietti I ticket saranno messi a disposizione attraverso il circuito Etes Ticketing o presso i seguenti punti vendita: Music Point, Via Cristoforo Colombo 15 – ...

