«Giù sei passeggeri, altrimenti non si decolla» (Di venerdì 10 marzo 2023) Sebbene possa apparire curioso quanto accaduto al volo Ita Airways 227 London-City - Milano Linate (operato da German Airways), sul quale per permettere il decollo è stato richiesto che un certo numero di passeggeri rinunciasse al volo, è perfettamente normale. Il fatto è che alle regole internazionali di sicurezza per i voli commerciali, che impongono determinate condizioni per poter operare, si sommano le limitazioni di quel particolare aeroporto – e il London City, essendo in mezzo ai grattacieli, ne ha di stringenti – e quindi ogni compagnia deve applicare quanto previsto dal suo manuale delle operazioni, che impone agli equipaggi regole che sono sempre più limitanti di quelle internazionali. Il risultato è stato che un determinato tipo di aeroplano, carico in quel modo, con il carburante che la legge prevede si debba imbarcare per un volo fino a Milano Linate ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) Sebbene possa apparire curioso quanto accaduto al volo Ita Airways 227 London-City - Milano Linate (operato da German Airways), sul quale per permettere il decollo è stato richiesto che un certo numero dirinunciasse al volo, è perfettamente normale. Il fatto è che alle regole internazionali di sicurezza per i voli commerciali, che impongono determinate condizioni per poter operare, si sommano le limitazioni di quel particolare aeroporto – e il London City, essendo in mezzo ai grattacieli, ne ha di stringenti – e quindi ogni compagnia deve applicare quanto previsto dal suo manuale delle operazioni, che impone agli equipaggi regole che sono sempre più limitanti di quelle internazionali. Il risultato è stato che un determinato tipo di aeroplano, carico in quel modo, con il carburante che la legge prevede si debba imbarcare per un volo fino a Milano Linate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... atimesfunny : 'sei malato nel cervello? No dimmi sei malato nel cervello? Se vengo giù ti sgagno' ??????? - RosaMil00708413 : @Rossi2023Ferica @schiaccianoci_ @ipertao @GiuliaSalemi93 Vedi. Che Pierpaolo e fidanzato. Di Giulia e innamorato.… - RosaMil00708413 : @schiaccianoci_ @ipertao @GiuliaSalemi93 Alliora ma si vede che siete osserssionati da Giulia e pier. Che sei un… - RosaMil00708413 : @ludovic09172536 @GiuliaSalemi93 Allora. Che giusto. Ci trovate a diffamare. Pierpaolo e Giulia. Giulia. E Pier… - majinvegeta1899 : @FedericoSaltato Minchia Fede sei andato giù dritto. Sono d’accordo quasi su tutto, Fifa 22 per me non è stato malaccio ma ci sta -

A Brovary una nuova fatica di Sisifo No, si fa strada alla speranza (10/03/2023) Al Peace Village hanno contribuito un pool di sei imprese donatrici italiane, un grande architetto, ... Ci doveva essere un motivo se ogni volta che quell'enorme macigno rotolava giù, egli era costretto ... Elisabetta Canalis, la foto del Lato B: "Senza dignità" ...'Sei nata solo per farla vedere senza dignità ' e anche 'L'utilità di certi post proprio non me la spiego' e 'Ma una come te, ha solo il c***o da mostrare '. Insomma, alcuni utenti ci sono andati giù ... Nel cuore di Napoli, a Forcella, con Mixed by Erry ... "ma che vuoi", "chi sei", "a chi appartieni". Forcella la bella, la vissuta; Forcella la maestra ... Su e giù, a destra e a sinistra: questo film è una giostra da cui nessuno vuole scendere. Che ... Al Peace Village hanno contribuito un pool diimprese donatrici italiane, un grande architetto, ... Ci doveva essere un motivo se ogni volta che quell'enorme macigno rotolava, egli era costretto ......'nata solo per farla vedere senza dignità ' e anche 'L'utilità di certi post proprio non me la spiego' e 'Ma una come te, ha solo il c***o da mostrare '. Insomma, alcuni utenti ci sono andati...... "ma che vuoi", "chi", "a chi appartieni". Forcella la bella, la vissuta; Forcella la maestra ... Su e, a destra e a sinistra: questo film è una giostra da cui nessuno vuole scendere. Che ... «Giù sei passeggeri, altrimenti non si decolla» Panorama