“Giovani a Teatro” | al via l’iniziativa | prezzi ridotti e novità in arrivo

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Presentata nel corso di una conferenza stampa l'iniziativa "Amico del Teatro", riservata alle scuole di primo e secondo grado di Benevento, alla presenza del cast della pièce "Maschere d'Autore" di Renato Giordano per la regia di Sabatino Barbato. Protagonisti del duplice evento, oltre all'Autore e direttore artistico Giordano e al regista Barbato, anche Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Pier Paolo Palma, Eugenio Delli Veneri Maurizio Tomaciello. Proprio Giordano ha spiegato: "Tocchiamo Dante e Pirandello, tutti autori importanti. Un'operazione per le scuole ma ringrazio chi già da anni lavora per le scuole del territorio. Vogliamo incanalare questo discorso con i ragazzi. Vengono al Teatro e pagano il biglietto solo 5 euro". Sul Festival il direttore ha voluto rassicurare: "Sarà particolare ...

