Giorgia Soleri, le rare parole (d’amore) per Damiano David (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Soleri ha una voce unica, che si è contraddistinta per stile, forza, sincerità. La narrazione della malattia sui social ci ha permesso di conoscere Giorgia come persona, al di là della scrittrice o dell’influencer, termine ormai caro ai nostri giorni: con la sua partecipazione a Pechino Express, di certo possiamo anche ammirare la sua resilienza, nonostante le difficoltà. Nel corso di una intervista, ha fatto un accenno d’amore anche per Damiano David, su cui – a dire il vero – non si sbottona quasi mai, senza farne mistero. Giorgia Soleri, la dichiarazione d’amore per Damiano David Sfugge, Giorgia, quando nel corso di una intervista si menziona il fidanzato, ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 marzo 2023)ha una voce unica, che si è contraddistinta per stile, forza, sincerità. La narrazione della malattia sui social ci ha permesso di conoscerecome persona, al di là della scrittrice o dell’influencer, termine ormai caro ai nostri giorni: con la sua partecipazione a Pechino Express, di certo possiamo anche ammila sua resilienza, nonostante le difficoltà. Nel corso di una intervista, ha fatto un accennoanche per, su cui – a dire il vero – non si sbottona quasi mai, senza farne mistero., la dichiarazioneperSfugge,, quando nel corso di una intervista si menziona il fidanzato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiuccioPrado : Giorgia Soleri, we love you. Ma mo allenta un attimo - birrettee : io : “marta lo sai che a pechino express c’è pure giorgia soleri ?” mia sorella : “mi sa che l’ho già sentita ah n… - matiofubol : Dio mio mi ero perso sta cosa che Giorgia Soleri e Federica Pellegrini partecipassero allo stesso reality show, è t… - cosdam03 : Non Giorgia soleri presentata come fidanzata dei damiano dei maneskin - FonteUfficiale : RT @fonteufficialeg: Il commento di Selvaggia Lucarelli su Giorgia Soleri: 'A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?' http… -