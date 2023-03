Giorgia Meloni al congresso Cgil il 17 marzo. Landini: “Segno di rispetto e riconoscimento” (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorgia Meloni sarà ospite al 19° congresso nazionale della Cgil, in programma dal 15 al 18 marzo a Rimini con lo slogan “Il lavoro crea il futuro”. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia interverrà dal palco la mattina di venerdì 17 marzo. Meloni non aveva mai partecipato al congresso del maggiore sindacato italiano – di ispirazione socialdemocratica – mentre lo scorso maggio, quando non era ancora salita a palazzo Chigi, era intervenuta a quello della Cisl. Di recente il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aveva espresso un “giudizio negativo” sui primi mesi del governo, “per il confronto che non si è aperto con il sindacato e per le scelte che sono state fatte”, ventilando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023)sarà ospite al 19°nazionale della, in programma dal 15 al 18a Rimini con lo slogan “Il lavoro crea il futuro”. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia interverrà dal palco la mattina di venerdì 17non aveva mai partecipato aldel maggiore sindacato italiano – di ispirazione socialdemocratica – mentre lo scorso maggio, quando non era ancora salita a palazzo Chigi, era intervenuta a quello della Cisl. Di recente il segretario generale della, Maurizio, aveva espresso un “giudizio negativo” sui primi mesi del governo, “per il confronto che non si è aperto con il sindacato e per le scelte che sono state fatte”, ventilando la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e co… - PiazzapulitaLA7 : I peluche lanciati sulle auto blu a Cutro al passaggio dei ministri sono stati un gesto potente e simbolico. Sono i… - MarcoFattorini : Giorgia Meloni arriva a Cutro per il cdm, i manifestanti lanciano peluche verso le auto della scorta - SilvanaPacelli : RT @fanpage: Il Consiglio dei ministri a #Cutro è stato un disastro. Giorgia #Meloni in conferenza stampa è stata imprecisa e contraddittor… - marcello_cosma : RT @giuseppelandi: Chi l’avrebbe mai detto che il governo di centrodestra, a guida Giorgia Meloni, volesse accogliere più migranti? Ci ha… -