Giorgi-Pegula stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Camila Giorgi se la vedrà contro Jessica Pegula nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. Impegno quasi proibitivo per la marchigiana contro la numero tre del ranking mondiale. Quest'ultima, inoltre, si trova avanti per 4-1 negli scontri diretti. La statunitense non ha disputato il primo turno essendo la terza testa di serie della manifestazione. Giorgi, invece, ha esordito in maniera abbastanza convincente battendo in due set l'olandese Arantxa Rus. L'italiana, nonostante la caratura dell'avversaria, si presenta all'appuntamento con buona fiducia. Poco meno di due settimane fa, infatti, ha conquistato il titolo sul veloce outdoor di Merida (Messico). In palio c'è un terzo turno contro una tra la russa Anastasia ...

