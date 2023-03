Ginnastica artistica, Coppa del Mondo: Giorgia Villa, Belardelli e Pierazzini in Finale a Baku. Bis di Bartolini (Di venerdì 10 marzo 2023) A Baku (Azerbaijan) prosegue la terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda le singole specialità. Si sono concluse le qualificazioni, nel weekend ci sarà spazio per le varie Finali sui singoli attrezzi e l’Italia avrà ben sei chance per essere grande protagonista. Giorgia Villa ha primeggiato con grande disinvoltura alla trave, senza dover strafare e senza dover sfoderare il suo esercizio migliore. La bergamasca, che ieri aveva staccato il biglietto per l’atto conclusivo alle parallele asimmetriche con il secondo punteggio, ha giganteggiato nel turno preliminare sui 10 cm, chiudendo con il punteggio complessivo di 13.866 (5.4 il D Score). La 20enne partirà con i favori del pronostico ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) A(Azerbaijan) prosegue la terza tappa delladel2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda le singole specialità. Si sono concluse le qualificazioni, nel weekend ci sarà spazio per le varie Finali sui singoli attrezzi e l’Italia avrà ben sei chance per essere grande protagonista.ha primeggiato con grande disinvoltura alla trave, senza dover strafare e senza dover sfoderare il suo esercizio migliore. La bergamasca, che ieri aveva staccato il biglietto per l’atto conclusivo alle parallele asimmetriche con il secondo punteggio, ha giganteggiato nel turno preliminare sui 10 cm, chiudendo con il punteggio complessivo di 13.866 (5.4 il D Score). La 20enne partirà con i favori del pronostico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica artistica, Coppa del Mondo: Giorgia Villa, Belardelli e Pierazzini in Finale a Baku. Bis di Bartolini - - fvckiminlxve : prove invalsi d’inglese oggi: si adesso ti parlo di calcio, ginnastica artistica delle olimpiadi e ti parlo un po’… - CosenzaChannel : Ginnastica artistica, il cosentino Paolo Miceli verso la promozione in A2 - sportface2016 : #Ginnastica, a #Baku #Bartolini in finale nel corpo libero: avanti anche Giorgia #Villa - 4RISWIF3_ : no polla innamorata del suo cucciolino che wow sta mangiando uno yougurt, madda non dovrebbe fare ginnastica artistica sta bene la dov’è -

Da 5 iscritte a 150: ad Urbino cresce la passione per la ginnastica artistica Urbino - Partire per gioco come attività alternativa in oratorio fino ad arrivare ad essere un punto di riferimento per tante giovanissime della zona in pochi anni. E' questa la parabola ascendente ... Gymnica, a Sabbioneta successo a partire dall'organizzazione Nelle giornate del 4 e 5 marzo 2023 si sono tenuti nella palestra di Sabbioneta i campionati provinciali CSI di ginnastica artistica, primo atto del lungo percorso che culminerà con i campionati nazionali previsti a Lignano per il mese di giugno. Ben 180 tra atlete ed atleti delle società della provincia di ... Tennis, pose killer e curve pericolose: irresistibile su Instagram La tennista ha seguito le orme della sorella iniziando a praticare pattinaggio sul ghiaccio e ginnastica artistica. Ha poi deciso di mettere da parte i due sport (dopo che le era stato detto che era ... Urbino - Partire per gioco come attività alternativa in oratorio fino ad arrivare ad essere un punto di riferimento per tante giovanissime della zona in pochi anni. E' questa la parabola ascendente ...Nelle giornate del 4 e 5 marzo 2023 si sono tenuti nella palestra di Sabbioneta i campionati provinciali CSI di, primo atto del lungo percorso che culminerà con i campionati nazionali previsti a Lignano per il mese di giugno. Ben 180 tra atlete ed atleti delle società della provincia di ...La tennista ha seguito le orme della sorella iniziando a praticare pattinaggio sul ghiaccio e. Ha poi deciso di mettere da parte i due sport (dopo che le era stato detto che era ... Ginnastica artistica, Coppa del Mondo: Giorgia Villa e Nicola Bartolini agguantano la Finale a Baku OA Sport Seconda tappa degli Italiani, fiorentini in pole Dopo la prima tappa dei campionati italiani di ginnastica artistica in questo fine settimana al palasport di Montevarchi è infatti la seconda prova del circuito nazionale Gold cui prenderanno parte ol ... "Il campionato di A a Ravenna è stato un evento bellissimo" È stata un successo la seconda tappa del campionato italiano di serie A e B di ginnastica artistica femminile e maschile tenutosi nel week end al Pala De Andrè con quasi 3000 persone presenti sugli sp ... Dopo la prima tappa dei campionati italiani di ginnastica artistica in questo fine settimana al palasport di Montevarchi è infatti la seconda prova del circuito nazionale Gold cui prenderanno parte ol ...È stata un successo la seconda tappa del campionato italiano di serie A e B di ginnastica artistica femminile e maschile tenutosi nel week end al Pala De Andrè con quasi 3000 persone presenti sugli sp ...