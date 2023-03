Ginevra Lamborghini | «Mia sorella Elettra? Chiedere a lei di me Con Marco Bellavia solo rapporti formali»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Un cognome importante, quello dei. Nella bellissima serata evento di Nemea a Cardito (NA), abbiamo incontrato anche, reduce dal Grande Fratello VIP, un’amicizia speciale con Antonino Spinalbese che è ancora nella casa del reality e adesso concentrata sui suoi progetti musicali. Prima domanda direi d’obbligo: un bilancio del tuo Grande Fratello tra le mille polemiche per adesso sopite… Come va? “Direi bilancio positivo, alla fine anzi estremamente positivo. Abbiamo chiuso in bellezza. Mi sono divertita tantissimo, è stata un’esperienza superlativa. Io ancora ringrazio dell’occasione Alfonso Signorini che mi ha concesso di vivere questo piccolo sogno.” Sognavi il reality? “Sì. Perché da quando sono piccolina, l’ho sempre seguito, e mi sono sempre immaginata in quella casa. Viverci è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quest0pens0 : RT @partenopea_1926: Alfonso: -“Edoardo nello studio non può venire per ovvie ragioni perché è stato squalificato.” Giovanni Ciacci, Eleno… - Auri______90 : RT @holdxlou: il coraggio di dare questa motivazione quando esiste ginevra lamborghini - BeatriceBelive : #gfvip vogliamo da lunedì Edoardo Donnamaria in studio, perché se no che senso ha che Ginevra Lamborghini che è sta… - Buosilvia : RT @partenopea_1926: Alfonso: -“Edoardo nello studio non può venire per ovvie ragioni perché è stato squalificato.” Giovanni Ciacci, Eleno… - Blackbonsai_95 : QUESTA EDIZIONE DEL GF È SOLO VERGOGNA, GINEVRA LAMBORGHINI SQUALIFICATA PER BULLISMO fin da subito IN STUDIO gli… -

Edoardo , a differenza di altri concorrenti squalificati, non è stato accolto in studio come invece è accaduto mesi fa perche è stata accolta da Alfonso Signorini e dal pubblico ...Accuse che hanno portato alla squalifica di. La 30enne, però, nonostante la cacciata, è sempre stata presente in studio, è entrata più volte nella Casa . Ha continuato a essere ...Curiosi di sapere quali siano le auto diSe alcuni modelli possono sembrare scontati, in realtàha appena acquistato un gioiellino molto particolare... Scopriamo alcune curiosità in merito! Le auto di...

Ginevra Lamborghini ha chiuso la sorella in una stanza al buio per ore, c'è il like di Elettra Fanpage.it

Proteste social per il mancato ingresso di Edoardo in studio dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip: Lamborghini e Ferruzzi erano state invitate ...La quarantesima puntata è un’ode all’assurdo. Piovono provvedimenti disciplinari a casaccio ed Edoardo Donnamaria viene squalificato. Ammonizione per Tavassi, ennesimo due di picche per Nikita. È Prof ...