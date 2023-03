Gina Lollobrigida: un figlio segreto mai svelato a nessuno | Rivelati i dettagli (Di venerdì 10 marzo 2023) Gina Lollobrigida L’amatissima e famosissima diva del cinema ha avuto una vita piena di soddisfazioni, ma anche lei ha qualche scheletro nell’armadio. Lo scorso 16 gennaio l’Italia e tutto il resto del mondo del cinema hanno detto addio ad una delle dive più note ed amate di sempre, ovvero Gina Lollobrigida. Questa donna ha sempre avuto diversi interessi a cui è riuscita a dedicare parte della sua vita come, ad esempio, la scultura e la fotografia. Nel 1949, la diva del cinema è convolata a nozze con Milko Skofic, un famoso produttore cinematografico. La coppia ha anche avuto un figlio, Andrea, nato nel 1957. Purtroppo, però, i due divorziano nel 1971. Sia la Lollobrigida che Skofic hanno poi intrapreso strade diverse in campo sentimentale. Negli ultimi anni della ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 10 marzo 2023)L’amatissima e famosissima diva del cinema ha avuto una vita piena di soddisfazioni, ma anche lei ha qualche scheletro nell’armadio. Lo scorso 16 gennaio l’Italia e tutto il resto del mondo del cinema hanno detto addio ad una delle dive più note ed amate di sempre, ovvero. Questa donna ha sempre avuto diversi interessi a cui è riuscita a dedicare parte della sua vita come, ad esempio, la scultura e la fotografia. Nel 1949, la diva del cinema è convolata a nozze con Milko Skofic, un famoso produttore cinematografico. La coppia ha anche avuto un, Andrea, nato nel 1957. Purtroppo, però, i due divorziano nel 1971. Sia lache Skofic hanno poi intrapreso strade diverse in campo sentimentale. Negli ultimi anni della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... durso_club : RT @pomeriggio5: Tra poco una nuova puntata di #Pomeriggio5: torneremo a parlare di Gina Lollobrigida, del caso della Madonna di Trevignano… - 1vs100tw : #pomeriggio5 GINA LOLLOBRIGIDA voleva dare il suo cognome ad ANDREA PIAZZOLLA Rigau in questo momento ?? - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Tra poco una nuova puntata di #Pomeriggio5: torneremo a parlare di Gina Lollobrigida, del caso della Madonna di Trevignano… - mauriziocori1 : RT @SubyNews: #SUBIACO - Morta Gina Lollobrigida, la diva sublacense aveva 95 anni - mauriziocori1 : RT @SubyNews: #SUBIACO - Esequie solenni per Gina Lollobrigida, sepolta al cimitero civico dopo un corteo per le vie cittadine https://t.co… -