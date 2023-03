Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La ragazza, prima di impiccarsi, avrebbe fatto chiedere ai familiari di inviarle abiti ed effetti personali. Un att… - giuseppe_alto : La famiglia di Gilda Ammendola non crede che la napoletana, originaria di Ercolano, si sia tolta vita nel carcere p… - francobus100 : Gilda Ammendola trovata morta in carcere a Parigi: è giallo sulla morte della detenuta napoletana - infoitinterno : Gilda la napoletana morta in cella, è mistero a Parigi: «Non si è uccisa» - ilgiornale : Gilda Ammendola, 32enne napoletana, è morta nel carcere di Parigi. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio… -

Non si tratta del primo accertamento, quello disposto sul corpo di, alla luce di quanto accaduto a Parigi , poche ore dopo la scomparsa della ormai ex detenuta. Stando alla procedura francese, ...La 32enne, mamma di una bambina di 8, sembra non avesse precedenti. I familiari hanno presentato un esposto e i pm di Roma hanno aperto un fascicolo per istigazione al ...La famiglia diAmmendola non crede alla versione delle autorità francesi secondo cui la 32enne originaria di Portici, nel Napoletano, si sia tolta la vita in carcere. La procura di Roma indaga per istigazione ...

Gilda Ammendola, il giallo della 32enne napoletana trovata impiccata in cella in Francia: perché la famiglia non crede ... Open

Una prima telefonata per chiedere l’invio di un pacco contenente abiti e pochi altri effetti personali, ché non c’era certezza sulla durata della reclusione in carcere. Poche ore… Leggi ...Aveva trascorso poche ore in carcere, poi aveva ottenuto il permesso di fare una telefonata ai suoi parenti. Aveva chiesto un pigiama, lentine a contatto e altri effetti personali, assicurandosi che..