Gilda Ammendola, napoletana morta in cella a Parigi: «Non si è uccisa» (Di venerdì 10 marzo 2023) Aveva trascorso poche ore in carcere, poi aveva ottenuto il permesso di fare una telefonata ai suoi parenti. Aveva chiesto un pigiama, lentine a contatto e altri effetti personali, assicurandosi che... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) Aveva trascorso poche ore in carcere, poi aveva ottenuto il permesso di fare una telefonata ai suoi parenti. Aveva chiesto un pigiama, lentine a contatto e altri effetti personali, assicurandosi che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_napoli : Morta in cella a Parigi, disposta una seconda autopsia su Gilda Ammendola [di Dario del Porto] [aggiornamento delle… - oknosureddit : Gilda Ammendola, il giallo della 32enne napoletana trovata impiccata in cella in Francia: perché la fa… - infoitinterno : Gilda Ammendola, napoletana morta in cella a Parigi: «Non si è uccisa» - infoitinterno : Gilda Ammendola, chi è la napoletana morta a Parigi: forse in carcere per droga. «Amava troppo sua figlia per togli… - VesuvioLive : Gilda morta in carcere, la famiglia non crede al suicidio: amava troppo la sua bambina -