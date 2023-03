Gigi Hadid: “Sono privilegiata, un prodotto del nepotismo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Accade raramente, ma quando accade fa notizia: dichiarare di essere una persona privilegiata è un piccolo gesto di consapevolezza che spesso è molto apprezzato dai propri fan. E sarà così, sicuramente, anche nel caso di Gigi Hadid, che in un’intervista ha ammesso di essere una ‘nepo baby‘. Non che la supermodella 27enne abbia bisogno di altra fama, certo, ma proprio per questo ogni tanto un ‘bagno di umiltà’ non può che giovare alla propria immagine. E che sia tutto costruito o meno, per questa volta, poco importa. Gigi Hadid: “Sono una privilegiata” Gigi Hadid al Met Gala 2022 (Evan Agostini Associated Press)La bellissima Gigi, all’anagrafe Jelena Noura Hadid, che una volta schivava le telecamere ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Accade raramente, ma quando accade fa notizia: dichiarare di essere una personaè un piccolo gesto di consapevolezza che spesso è molto apprezzato dai propri fan. E sarà così, sicuramente, anche nel caso di, che in un’intervista ha ammesso di essere una ‘nepo baby‘. Non che la supermodella 27enne abbia bisogno di altra fama, certo, ma proprio per questo ogni tanto un ‘bagno di umiltà’ non può che giovare alla propria immagine. E che sia tutto costruito o meno, per questa volta, poco importa.: “unaal Met Gala 2022 (Evan Agostini Associated Press)La bellissima, all’anagrafe Jelena Noura, che una volta schivava le telecamere ...

