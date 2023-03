Gigi Hadid ammette, il suo percorso è stato semplificato (Di venerdì 10 marzo 2023) Gigi Hadid ammette, non è una che fa giri di parole e non ama nascondersi dietro a un dito. Lo dimostra l’ennesima volta con un’intervista al noto magazine Times in cui si lascia andare ad analisi schietta sulla sua vita e sulla posizione da cui è partita rispetto ad altre persone. Quel che ne viene ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023), non è una che fa giri di parole e non ama nascondersi dietro a un dito. Lo dimostra l’ennesima volta con un’intervista al noto magazine Times in cui si lascia andare ad analisi schietta sulla sua vita e sulla posizione da cui è partita rispetto ad altre persone. Quel che ne viene ... TAG24.

