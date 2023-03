Gigante femminile Are 2023 | risultati e classifica finale | Shiffrin vince ancora e raggiunge Stenmark | Brignone seconda

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si è conclusa la manchedeldi Are, valido per la Coppa del Mondo di sci alpinodavanti ae Hector. L’americanacon un margine di 64 centesimi suche recupera due posizioni e riesce a centrare un altro podio. Ottima prova di Vlhova che risale di 6 posizioni e chiude 4ª.il record di vittorie ditrovando il successo numero 86 in carriera. Bassino chiude 11ª subito fuori dalla top ten. Platino e Melesi recuperano poche posizioni e finiscono 19ª e 20ª. 1.1:54.64 2.1:55.28 3. Hector 1:55.56 4. Vlhova 1:56.06 5. Worley 1:56.42 6. Grenier 1:56.44 7. Robinson ...

Mikaela Shiffrin domina nettamente la prima manche del gigante di Are, in Svezia, per l'ultima gara di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di settimana prossima a Soldeu. La statunitense, già certo del successo nella Coppa di specialità.

ÅRE - Mikaela Shiffrin vince il gigante sulle nevi svedesi ed eguaglia il record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark, 86, proprio dove aveva esultato per la prima volta nel 2012.