Gigante di Are: Shiffrin a una manche dal record di Stenmark. Brignone quarta (Di venerdì 10 marzo 2023) Il record di Stenmark è davvero a un passo: Mikaela Shiffrin è in testa nella prima manche del Gigante di Are (Svezia). Manca solo una vittoria per raggiungere gli 86 successi del fuoriclasse svedese, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiè davvero a un passo: Mikaelaè in testa nella primadeldi Are (Svezia). Manca solo una vittoria per raggiungere gli 86 successi del fuoriclasse svedese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TargatoCN : Sci alpino, Coppa del mondo: gigante di Are, Marta Bassino 12^a metà gara - infoitsport : Alle 10.00 il via del gigante femminile di Are - infoitsport : Sci alpino, Coppa del mondo: Bassino con il pettorale 5 nel gigante di Are - infoitsport : Åre, Shiffrin marziana nella prima manche del gigante, Brignone quarta - infoitsport : Gigante Are in versione... azzurra: Goggia non si qualifica, Bassino deve rimontare, Brignone 'lì per il podio' -

Gigante di Are: Shiffrin a una manche dal record di Stenmark. Brignone quarta Il record di Stenmark è davvero a un passo: Mikaela Shiffrin è in testa nella prima manche del gigante di Are (Svezia). Manca solo una vittoria per raggiungere gli 86 successi del fuoriclasse svedese, primato della Coppa del Mondo, e la fuoriclasse statunitense è a metà dell'opera. La più ... Gigante femminile Are 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in controllo, Brignone quarta Mikaela Shiffrin domina la prima manche nel gigante di Are , in Svezia, ed è ad un passo dalla conquista della Coppa di specialità. Anche perché la sua prima inseguitrice, Lara Gut - Behrami, è uscita dopo poche porte e Marta Bassino, tornata ... Federica Brignone gigante di Åre Una buona prima manche, chiusa con il tempo di 56"20, dà a Federica Brignone la possibilità di giocarsi un posto sul podio nel gigante di Åre , l'ultimo prima delle finali di Soldeu della prossima settimana. Una sciata fluida e precisa, con una piccola sbavatura, consegna alla valdostana il quarto posto, a un secondo di ... Il record di Stenmark è davvero a un passo: Mikaela Shiffrin è in testa nella prima manche deldi(Svezia). Manca solo una vittoria per raggiungere gli 86 successi del fuoriclasse svedese, primato della Coppa del Mondo, e la fuoriclasse statunitense è a metà dell'opera. La più ...Mikaela Shiffrin domina la prima manche neldi, in Svezia, ed è ad un passo dalla conquista della Coppa di specialità. Anche perché la sua prima inseguitrice, Lara Gut - Behrami, è uscita dopo poche porte e Marta Bassino, tornata ...Una buona prima manche, chiusa con il tempo di 56"20, dà a Federica Brignone la possibilità di giocarsi un posto sul podio neldi Åre , l'ultimo prima delle finali di Soldeu della prossima settimana. Una sciata fluida e precisa, con una piccola sbavatura, consegna alla valdostana il quarto posto, a un secondo di ... LIVE Sci alpino, Gigante Are 2023 in DIRETTA: che dominio Shiffrin! Seconda Grenier, Brignone a un secondo OA Sport ARE - Shiffrin guida il gigante, Brignone quarta Mikaela Shiffrin è al comando al termine della prima manche del gigante di Are. La statunitense ha fatto il vuoto e comanda con 58 centesimi di vantaggio sulla canadese Stephanie Venier e 93 sull'aust ... Shiffrin domina la prima manche del GS femminile di Are, Brignone quarta e Bassino dodicesima Mikaela Shiffrin domina nettamente la prima manche del gigante femminile di Are, ultima gara di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di settimana prossima a Soldeu. La statunitense, ... Mikaela Shiffrin è al comando al termine della prima manche del gigante di Are. La statunitense ha fatto il vuoto e comanda con 58 centesimi di vantaggio sulla canadese Stephanie Venier e 93 sull'aust ...Mikaela Shiffrin domina nettamente la prima manche del gigante femminile di Are, ultima gara di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di settimana prossima a Soldeu. La statunitense, ...