Gigafactory Termoli - La produzione di batterie inizierà nel 2026

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 10 marzo 2023) I vertici di ACC (Automotive Cells Company), joint venture formata da Stellantis, Mercedes e dal colosso francese Total per ladi, hanno incontrato oggi, 10 marzo, i sindacati che rappresentano i lavoratori dello stabilimento di, il sito di Fca destinato a diventare la sede della primaitaliana. Il vertice ha ribadito i punti fermi per l'avvio del progetto, il cui co-finanziamento è stato deliberato dal governo, benché si attenda ancora il via libera di Bruxelles sugli aiuti di Stato. Ladi accumulatori per veicoli elettricieffettivamente nel, ed è destinata a crescere fino ad occupare circa 1.800 addetti. Il cronoprogramma. Nello specifico, la nuova attività prenderà il via nel gennaio ...