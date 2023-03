Giffoni Sei Casali, assenza del medico di famiglia: l’allarme del sindaco Munno (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiGiffoni Sei Casali (Sa) – Una seconda nota a distanza di poche settimane dalla prima per denunciare, ancora una volta, la mancanza di medici di famiglia a Giffoni Sei Casali e la richiesta urgente di un tavolo tecnico in prefettura. Queste le parole del sindaco, Francesco Munno: “Illustrissimo Signor Prefetto, ad un mese e mezzo dal mio accorato appello circa la situazione in cui versa il Comune da me rappresentato in relazione alla mancanza di medici di base, devo purtroppo constatare che la situazione non è assolutamente in corso di risoluzione, ma, al contrario, diventa ogni giorno più incresciosa e, per certi versi, addirittura surreale. Per la quarta volta i medici che sono stati assegnati provvisoriamente al nostro territorio dopo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSei(Sa) – Una seconda nota a distanza di poche settimane dalla prima per denunciare, ancora una volta, la mancanza di medici diSeie la richiesta urgente di un tavolo tecnico in prefettura. Queste le parole del, Francesco: “Illustrissimo Signor Prefetto, ad un mese e mezzo dal mio accorato appello circa la situazione in cui versa il Comune da me rappresentato in relazione alla mancanza di medici di base, devo purtroppo constatare che la situazione non è assolutamente in corso di risoluzione, ma, al contrario, diventa ogni giorno più incresciosa e, per certi versi, addirittura surreale. Per la quarta volta i medici che sono stati assegnati provvisoriamente al nostro territorio dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Giffoni Sei Casali: assenza di medici di base, Sindaco scrive anche alla Procura - salernotoday : Furto in un appartamento, banda di ladri porta via armi e gioielli - salernonotizie : Giffoni Sei Casali, colpo da 15 mila euro: orologi Rolex, gioielli e armi rubati in una casa - GalCollineSa : ? E' stato il comune di Giffoni Sei Casali ad ospitare l’incontro di Animazione Territoriale, nell'aula consiliare,… - GalCollineSa : A Giffoni Sei Casali l’incontro di Animazione Territoriale, di Sensibilizzazione e Consultazione. Prosegue il con… -