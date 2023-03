Giappone | hostess in rivolta contro chi le fotografa di nascosto | anche sotto la gonna

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lesi alzano la voce e denunciano le molestie subite da parte dei passeggeri. Il dato è sconcertante e necessita di risposte concrete. Rispondendo a un sondaggio condotto dalla Federazionese dei sindacati dell’industria aeronautica, infatti, oltre il 70% delle assistenti di volo ha ammesso di essere stata vittima di scatti indiscreti durante il servizio. Una situazione insostenibile che, come riferito dall’agenzia di stampa Kyodo, ha spinto Akira Naito, presidente del sindacato, a chiedere un inasprimento delle pene.perché, il dato, rispetto alla precedente survey, datata 2019, ha fatto registrare una preoccupante crescita del 9% nel numero di casi. Vi raccomandiamo... Harvey Weinstein è stato incriminatodalla Corona britannica ...

Circa il 70 per cento delle assistenti di volo in Giappone ha denunciato di aver subito lo scatto di fotografie di nascosto durante il servizio.

Giappone, la rivolta delle hostess: basta fotografarci di nascosto sotto la gonna TGCOM

