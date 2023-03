Gianni Brezza | chi era il marito di Loretta Goggi | “Lasciò sua moglie per me”

(Di venerdì 10 marzo 2023), chi era ildi: “Ha lasciato laper me”., classe 1937, aveva 74 anni quando è morto a Roma. Nato a Pola, in Croazia, il suo vero cognome era Brezach. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo,si era arruolato nella Marina Militare, perché fin da piccolo era un grande amante del mare. Durante il servizio viene scelto dal regista Francesco De Roberti come attore per il film Ragazze della marina del 1958. Da allora in poI la sua carriera si è divisa tra l’amore per la danza e il cinema., chi era ildi: “Ero l’amante” È diventato famoso per essere il primo ballerino negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoluci1 : RT @niccolo_fabbri: Loretta Goggi non riesce a non emozionarsi ricordando che #BenedettaPrimavera è il primo programma in tv che affronta d… - borraccino_ : RT @niccolo_fabbri: Loretta Goggi non riesce a non emozionarsi ricordando che #BenedettaPrimavera è il primo programma in tv che affronta d… - jonathanzacconi : @niccolo_fabbri Un grande amore. Ricordo ancora nitidamente la sua enorme commozione più di 10 anni fa a I Migliori… - niccolo_fabbri : Loretta Goggi non riesce a non emozionarsi ricordando che #BenedettaPrimavera è il primo programma in tv che affron… - Jusyoni : @ASpigni Grande professionista!! E poi mi colpì per il dolore che affrontò per la scomparsa del suo grande Amore il… -

Si emoziona Loretta e, con sincerità, rivela: " Non sono partita con una copertina di Linus perché mio marito è morto (il regista e attore, scomparso nel 2011. Ndr), ma ho una squadra ...Non è mancato il commosso ricordo del marito, partner di lavoro e di vita, scomparso nel 2011: "In questa nuova avventura non parto con la coperta di Linus perché mio marito non c'è più,...Loretta Goggi in conferenza stampa All'inizio della conferenza stampa, Loretta si è lasciata andare alle lacrime ricordando il marito: 'Sono tornata a fare l'unica cosa che so fare. E ...

La vita privata di Loretta Goggi: dal marito alla malattia Today.it

L’amore tra Loretta Goggi e Gianni Brezza è sicuramente tra i legami più intensi nati dietro le quinte degli studi televisivi. Un amore durato 32 anni e consumatosi nel 2011, appena tre anni dopo il ...Lo show andrà in onda in prime time per quattro puntate a partire da stasera su Rai1: «Il piccolo schermo non mi è mancato».