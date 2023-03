Gianluigi Nuzzi sul volo Londra-Milano | annuncio incredibile | “Qualcuno scenda” VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mangusta1 : RT @CaffeFou: 'Fantascienza...'. L'assurdo volo di Gianluigi Nuzzi, cosa è successo #ita #londra #milano #10marzo - infoitcultura : 'Fantascienza...'. L'assurdo volo di Gianluigi Nuzzi, cosa è successo - ilgiornale : Il conduttore di 'Quarto Grado' è stato protagonista, suo malgrado, di un surreale episodio avvenuto a bordo di un… - CaffeFou : 'Fantascienza...'. L'assurdo volo di Gianluigi Nuzzi, cosa è successo #ita #londra #milano #10marzo… - SoniaGrispo : @capulliarianna Tutto vero, c’era il conduttore di Quarto Grado a bordo che ha raccontato tutto -

Disavventura per il giornalistache si è ritrovato bloccato in aereo ancor prima del decollo per un "problema di peso". In un video sul suo profilo Instagram, il conduttore di Quarto grado ha mostrato un'assistente ...Una vicenda surreale di cui è stato protagonista, suo malgrado, il giornalista e conduttore televisivo. Il conduttore di Quarto Grado ha documentato quanto stava accadendo a bordo ...Venerdì 10 marzo , alle ore 21.25, su Rete4, torna l'appuntamento con Quarto Grado condotto dacon Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich . I dubbi sul caso permangono: davvero la donna ha compito un gesto estremo, ...

"Fantascienza...". L'assurdo volo di Gianluigi Nuzzi, cosa è successo ilGiornale.it

Tra i passeggeri anche il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi e i giornalisti Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio ...Per la prima serata in tv, venerdì 10 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Benedetta Primavera”, condotto da Loretta Goggi, con la partecipazione di Luca e Paolo. Benedetta Primavera è la summa d ...