Gianluca Grignani: “Vorrei scrivere una canzone per Giorgia” (Di venerdì 10 marzo 2023) Gianluca Grignani – ph. Daniele CardoneMILANO – Dopo aver partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Durante “The Flight”, l’artista ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese. IL RITORNO A SANREMO CON “QUANDO TI MANCA IL FIATO” Gianluca Grignani è tornato al Festival di Sanremo con “Quando ti manca il fiato”, brano che si è aggiudicato il secondo posto nel Premio della Critica “Mia Martini”. «Il Festival di Sanremo è stato più pesante di quanto ricordassi. Mi divertivo, non ho mai guardato la classifica. Penso di essere l’unico artista nella storia del festival a non aver mai visto la classifica. Sono andato a Sanremo sapendo di avere un grande brano. Non mi ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 marzo 2023)– ph. Daniele CardoneMILANO – Dopo aver partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo,è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto. Durante “The Flight”, l’artista ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese. IL RITORNO A SANREMO CON “QUANDO TI MANCA IL FIATO”è tornato al Festival di Sanremo con “Quando ti manca il fiato”, brano che si è aggiudicato il secondo posto nel Premio della Critica “Mia Martini”. «Il Festival di Sanremo è stato più pesante di quanto ricordassi. Mi divertivo, non ho mai guardato la classifica. Penso di essere l’unico artista nella storia del festival a non aver mai visto la classifica. Sono andato a Sanremo sapendo di avere un grande brano. Non mi ...

