Già in vendita i biglietti di Juventus-Inter di Coppa Italia, ma con limitazioni (Di venerdì 10 marzo 2023) Bisogna prendere in esame questa mattina le prime informazioni per coloro che sono già alla ricerca dei biglietti di Juventus-Inter di Coppa Italia. Partita estremamente attesa, soprattutto considerando il fatto che entrambe sono da tempo fuori dalla lotta scudetto. Insomma, anche questa Coppa diventa un importante per dare un sapore diverso alla stagione, senza dimenticare gli scontri del recente passato tra le due rivali. Già, perché due anni fa furono i bianconeri ad imporsi nella doppia semifinale, prima di battere in finale l'Atalanta, mentre lo scorso hanno a trionfare sono stati i nerazzurri nella finale andata in scena allo Stadio Olimpico. Cosa sappiamo sulla vendita per i biglietti di Juventus-Inter di ...

