Già 470 norme senza decreti attuativi (Di venerdì 10 marzo 2023) Qualcuno l'ha definita una "rinascita". Finalmente un governo voluto effettivamente dai cittadini votanti a differenza degli ultimi che – lo sappiamo – sono nati dopo crisi post-voto o parlamentari. Eppure a guardare quanto fatto finora dal governo retto da Giorgia Meloni c'è poco da esultare: tanti annunci, e pochi fatti. E anche quando teoricamente i provvedimenti promessi sono arrivati, non sempre poi si sono realmente concretizzati. Un metro di misura a riguardo è rappresentato dai decreti attuativi. Le norme senza decreti attuativi sono 470. Ben 118 riguardano la Manovra e 151 varate dal governo in carica Parliamo degli atti di secondo livello come regolamenti e decreti ministeriali che spesso servono a dare operatività alle norme, definendo i ...

